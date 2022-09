Marie Fugain et Manuel Gélin parlent amours et amitié: "A la base, c’est surtout une pièce avec des copains"

Marie Fugain et Manuel Gélin étaient les invités du RTL INFO avec Vous, ce lundi à 13h20. Ils sont venus parler de leur nouvelle pièce : "Un conseil d’ami". L’occasion de se livrer à quelques confidences intimes.

C’est une ambiance légère et bon enfant qui s’est installée dans le plateau du 13H aujourd’hui. Marie Fugain et Manuel Gélin partagent l’affichent pour leur nouvelle pièce "Un conseil d’ami". Un véritable plaisir pour les deux acteurs qui nouent une véritable amitié en dehors des projets pour lesquels ils collaborent : "A la base, c’est surtout une pièce avec des copains. Il n’y a rien qui me fait plus plaisir que de travailler avec des gens que j’aime", s’enthousiasme Marie Fugain.

Le duo partage également l’affiche avec Christian Vadim et Juliette Meyniac, la femme de Manuel Gélin. Une joyeuse bande d’amis qui s’est réunie pour incarner une pièce qui place l’amitié au centre des discussions. Et lorsqu’il s’agit de savoir quel rôle chacun incarne dans le groupe, Marie Fugain se confie être la véritable "boute-en train" de la bande. Entre moments de joie, mais également de déception, la pièce pousse ainsi à réfléchir sur le sens de l’amitié. Mais également de l’amour.

Et pour cause c’est une situation inédite que devait affronter Manuel Gélin. Incarnant le rôle de Boris, il doit rompre avec le personnage de sa femme sur scène. Des moments qui peuvent parfois s’avérer un peu délicats : "On répétait et puis je lui disais : c’est quand même un peu bizarre non ?". Marie Fugain ajoute dans la foulée : "Je venais tout le temps les voir et je leur disais : surtout vous ne vous séparez pas !"

La pièce, écrite et mise en scène par Didier Caron sera jouée du 11 au 16 octobre au Centre Culturel d’Auderghem.