De faux sacs Louis Vuitton à 1.200€, achetés 200€ en Turquie, passent la douane et trompent la vendeuse du magasin officiel 

Sacs de luxe, vêtements de haute couture, bijoux, montre… 43% des Belges affirment avoir acheté intentionnellement de la contrefaçon (chiffres issus d'une étude de 2021).

Une équipe de RTL s’est infiltrée dans le monde obscur de la contrefaçon de luxe en Turquie. Dans la séquence ci-dessus, tournée en caméra cachée, Michael Miraglia se trouve dans une arrière-boutique d'articles de contrefaçon, et discute avec les propriétaires. Les sacs sont de très bonne qualité, avec un numéro d'identification et même un faux certificat d'authenticité, plus le petit cadenas officiel. Le prix de départ est de 250€, on l'achètera finalement 200€ (la valeur de ce sac Louis Vuitton est de 1.200€ environ).

"J'en ai de moins bonne qualité, à 100€", explique le vendeur. "La couleur est un peu différente, et la confection aussi".

Le plus surprenant est sans doute que, de retour en Belgique, nos journalistes n’ont eu aucun mal à passer les contrôles de douane, avec ces produits pourtant prohibés. Et lors de leur visite dans une boutique Louis Vuitton officielle à Bruxelles, le personnel n'a rien remarqué d'anormal tandis que notre équipe discutait de la longueur d'une chaîne du sac.





Le reportage complet est à découvrir ce mardi soir sur RTL-TVI à 20h30, et ensuite sur la page Exclusif de RTL Play.