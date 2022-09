Italie: la police délivre une femme enfermée par sa famille pendant 22 ans

Une femme de 67 ans, enfermée par son frère et sa belle-soeur pendant 22 ans, a été libérée par la police à Bojano, en Italie, dans la province méridionale de Campobasso, rapporte lundi l'agence de presse italienne ANSA.

Après le décès de son mari en 1995, la femme a emménagé chez son frère et sa belle-soeur car elle ne voulait pas vivre seule. Après quelques années, cependant, la femme a dû quitter la maison et a été enfermée dans une grange sans chauffage. La police s'est rendue sur les lieux après avoir été prévenue il y a quelques mois. La victime a été retrouvée lors d'une perquisition. Lorsqu'il est devenu clair qu'elle n'avait plus à retourner chez son frère et sa belle-soeur, la femme de 67 ans a raconté son histoire.

Elle a été maltraitée mentalement et physiquement par ses proches, n'était autorisée à se laver qu'une fois par mois et n'a jamais été autorisée à sortir sans la surveillance de ses proches. Elle n'avait pas non plus le droit de parler à qui que ce soit. Elle vit désormais dans un centre d'accueil.