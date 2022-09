Vaste incendie et centaines de foyers évacués au nord-ouest des Etats-Unis

(Belga) Un immense feu de forêt se propageait lundi hors de tout contrôle dans l'Etat américain de l'Oregon, des régions de l'Ouest américain restant ravagées par différents incendies forçant l'évacuation de milliers de résidents, ont rapporté les autorités locales.

Près de 35.000 hectares ont été détruits par cet incendie, baptisé "Cedar Creek Fire", qui a quadruplé de volume en quatre jours et s'étend sur deux comtés du centre de l'Oregon, à l'est de la ville d'Eugene, selon le Groupe national de coordination des feux de forêts (NWCG). Plus de 2.000 habitations et 400 bâtiments commerciaux sont menacés par l'incendie et depuis quelques jours les autorités ont activé le niveau trois de leur plan d'évacuation dans certaines zones, signifiant que le danger à ces endroits est imminent et qu'ils doivent être évacués immédiatement. Des centaines d'habitants ont déjà reçu l'ordre d'évacuer et les autorités ont prévenu des milliers d'autres de se préparer à les suivre si besoin. Une fumée dense a enveloppé la région, altérant la qualité de l'air, selon le NWCG. Le "Cedar Creek Fire" a progressé à cause des conditions météorologiques de la semaine dernière combinant des vents venus de l'est, hautes températures et sécheresse. Huit hélicoptères et plus de 1.000 pompiers tentaient lundi de contenir l'incendie, qui s'est déclaré le 1er août. L'Ouest américain subit les conséquences de plus de deux décennies d'une sécheresse dévastatrice, aggravée par le changement climatique. Actuellement, plus de 90 incendies sont actifs dans huit Etats de l'ouest des Etats-Unis, faisant suffoquer les habitants de grandes villes comme Seattle, dans l'état de Washington. Les pompiers combattent notamment le "Fairview Fire", en périphérie de Los Angeles, et le "Mosquito Fire" aux alentours de Sacramento. (Belga)