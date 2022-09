Le CHU Tivoli de La Louvière a inauguré une nouvelle aile dédiée au cancer: "On fait le maximum pour rattraper le retard causé par la pandémie"

Pendant la pandémie, beaucoup de cancers n'ont pas pu être détectés. Un retard qui ne sera pas totalement résorbé avant au moins 5 ou 6 ans. Le CHU Tivoli, à La Louvière, qui tente de rattraper le temps perdu, vient d'ailleurs d'inaugurer ce lundi un nouvel espace entièrement consacré aux traitements des cancers.

Philippe est le parfait exemple de l'importance du dépistage du cancer. Ce matin, il a entamé une nouvelle séance de radiothérapie. C'est pour lui l'assurance d'une guérison rapide d'ici quelques mois grâce à la prévention.

"C'est une alerte de mon médecin traitant qui m'a amené à aller plus loin en faisant une analyse plus poussée avec un neurologue. Cela ça été très vite. Je suis super soulagé", confie-t-il.

Dans cet hôpital, on découvre pourtant encore de nombreux cancers non détectés durant la période covid. Des services moins accessibles. 4500 cancers non diagnostiqués. Aujourd'hui, ce sont ces patients qui sont encore parfois pris en charge.

"C'est quelque chose qui va nous concerner encore pendant quelques années en fait. On va accuser le retard de la prise en charge pour certains cancers", explique Cathy Mahin, la responsable du service radiothérapie. "On est en train de faire un maximum pour tous les récupérer, tous bien les traiter, mais certains arrivent avec des cancers plus évolués."

Selon ce médecin, il faudra 5 à 6 ans pour résorber les retards. Face à une population vieillissante, des facteurs de vie délicats, pollution et malnutrition, les hôpitaux s'adaptent, grâce notamment à une nouvelle machine de radiothérapie plus performante.

"On est devant un accélérateur de dernière génération, qui permet de délivrer des traitements plus précis, plus rapides, plus ciblés, avec la possibilité d'épargner plus les organes saints autour des tumeurs", précise Cathy Mahin.

En 2020, 69.000 cancers ont été détectés en Belgique. Des chiffres qui augmentent, mais les taux de guérison aussi. 70% de survie à 5 ans maintenant. Ici, on mise tout sur le confort des patients. "Vous avez ce qu'on appelle le carpe diem qui est donc toute cette aire qui est consacrée à ces soins de soutien où vous trouvez des psychologues, des diététiciennes, une esthéticienne", indique Anne Leleux, la responsable du service oncologie.

Les hôpitaux affinent leurs armes pour lutter contre les cancers. Des unités remplies d'espoir nous dit-on, grâce à l'évolution des traitements.