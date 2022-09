Une voie rétablie sur le trajet Walcourt-Charleroi, trafic en alternance mardi matin

(Belga) Une des deux voies ferrées reliant Walcourt à Charleroi a pu être remise en service lundi soir, alors qu'un vol de câbles aux abords de la gare de Walcourt a été constaté peu après 18h00, paralysant le tronçon. La circulation pourra reprendre en alternance dès mardi matin, a indiqué Infrabel, le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire.

Il y aura bien des trains dès l'aube entre Walcourt et Charleroi mais ils rouleront en alternance entre Walcourt et Jamioulx, ce qui pourrait occasionner quelques retards sur la ligne 132. Les travaux sur la deuxième voie se poursuivront pour une remise en service en cours de matinée. Le trafic entre Walcourt et Couvin n'est, lui, pas impacté. (Belga)