Coupe du monde au Qatar: voici les communes qui ne diffuseront pas les matchs sur écran géant

Faut-il boycotter les matches de la prochaine Coupe du monde au Qatar ? Plusieurs communes prennent position et annoncent déjà qu'elles ne rediffuseront pas les rencontres. Au-delà de l’aspect éthique, le prix de l’énergie joue aussi un rôle cette année.

Dans un peu plus de 2 mois, la Coupe du monde va débuter au Qatar. Celle-ci se tiendra du 20 novembre au 18 décembre. De plus en plus de communes annulent progressivement les écrans géants. Après Braine-le-Comte et Soignies, c'est maintenant au tour du Roeulx, de La Louvière, d'Ottignies-Louvain-la-Neuve, de Wavre ou encore de Silly et Tubize d'annoncer une annulation. Il n'y aura pas non plus d'écran géant à Waterloo. Et Namur n'envisage pas non plus d'installer elle-même un écran géant. Mais si un opérateur privé devait solliciter la commune, celle-ci indique qu'elle prendrait alors une décision. D'autres communes pourraient suivre comme Tournai et beaucoup d'autres.

Parmi les raisons invoquées pour justifier cette annulation, les communes pointent notamment l'aspect éthique et le non-respect des droits de l'homme au Qatar. "Organiser le Mondial au Qatar bafoue nos valeurs très clairement. C'est une ineptie totale que d'être complice d'une telle organisation", déplore Jacques Gobert, bourgmestre de La Louvière. "Ce qui nous posait problème, ajoute Fabienne Winckel, bourgmestre de Soignies. C'est ce qui s'était passé là-bas pour l'organisation. Et puis, c'était ici aussi toutes ces infrasctrucutres alors qu'on vit quand même des moments qui sont compliqués d'un point de vue énergétique, et autre. Donc on s'est dit que ce n'était pas du tout ce qu'on a envie de soutenir comme valeur au niveau sportif. Mais on empêche personne de le faire à titre privé: les clubs qui souhaitent réaliser des écrans géant ou des cafetiers peuvent le faire. Mais nous, on voulait montrer notre désapprobation par rapport à cet événement."

L'aspect écologique est, en effet, aussi grandement pris en compte. La compétition se déroulant en novembre et décembre, il faudrait chauffer des chapiteaux ou des salles alors qu'on demande de faire des efforts en ces temps de crise énergétique. "La saison n'est pas idéale, ça engendre des coûts supplémentaires : des chapiteaux, du chauffage, du système de chauffage, etc. C'est pour ça que, d'emblée, on avait pris cette décision", poursuit Fabienne Winckel.

D'un point de vue économique, il convient également d'ajouter que les finances des communes ont été mises à mal suite à la crise sanitaire. Et qu'organiser un tel événement en intérieur coûte assez cher, entre 25.000 et 50.000 euros.

Le secteur de l'événementiel à nouveau mis à mal

Mais tout cela ne fait évidemment pas les affaires des loueurs d'écrans géants. C'est le cas de Xavier Renaud, CEO de la société XC-Com, qui devait initialement installer un écran géant à La Louvière. "J'ai eu une réunion lundi dernier pour finaliser un petit peu l'aspect pratico-pratique et mercredi, j'apprenais par la gestionnaire que la ville souhaitait se désolidariser de l'événement. Il y a un manque à gagner très certainement, j'imagine 25 à 30.000 euros", regrette-t-il.

Pour ces sociétés, une Coupe du Monde est un moment très important. "On a actuellement en signature 6-7 événements et encore 4-5 en négociation pour la Coupe du monde", poursuit Xavier Renaud. Sauf qu'il s'inquiète des annulations à la chaîne. "Je sais bien qu'on a eu une confirmation de la commune de Silly qui nous a validé le budget et l'événement. Maintenant, vont-ils faire marche arrière ? Ça, je ne sais pas vous dire." Une heure après notre interview, Xavier a finalement reçu un courrier de la commune annulant l'écran géant prévu au centre sportif. C'est un coup dur supplémentaire pour le secteur de l'événementiel qui peine à se relever de la crise sanitaire.

Pas de règles précises

Rien que sur la journée de vendredi dernier, 5 communes ont décidé d'annuler leur écran géant. Mais il n'existe pas de règles en ce qui concerne l'organisation de cet événement et le maintien ou non d'écrans géants. Chaque commune est, en effet, libre de faire comme bon lui semble. "De manière générale, à l'Union des villes et communes de Wallonie, on est très attaché à l'autonomie communale. C'est-à-dire que chaque bourgmestre fait entre guillemets ce qu'il lui plaît ou ce qu'il veut. Surtout, ici, nous sommes liés à des matières éthiques dont c'est vraiment la responsabilité de tout un chacun en fonction de ses valeurs de prendre des décisions. Il n'y a pas de mot d'ordre, mais par contre, c'est clair qu'on accompagnera tout qui souhaite prendre ce genre de décision", assure Maxime Daye, président de l'Union des Villes et Communes.

Certains fans de football ont tout de même avoué être déçu que leur commune annule l'écran géant. "On dit que c'est pour économiser l'énergie, ainsi de suite. Mais l'énergie, on la gaspille autrement. La Coupe du monde, ça amène quand même du monde pour les cafetiers, donc les commerces vont en pâtir aussi", glisse un habitant de La Louvière.