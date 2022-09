Mort du pianiste de jazz Ramsey Lewis à 87 ans

Le pianiste de jazz américain Ramsey Lewis, connu notamment pour sa version instrumentale de la chanson "The 'In' Crowd", est décédé lundi à l'âge de 87 ans.

Le musicien est mort "paisiblement chez lui à Chicago", sa ville natale, a annoncé sa femme Jan.

Il y avait débuté le piano très jeune, jouant notamment à l'église, où son père, passionné de jazz, dirigeait la chorale.

En 1956, Lewis sort son premier album avec le Ramsey Lewis Trio, formé avec le bassiste Eldee Young et le batteur Redd Holt, se taillant au fil des années une solide réputation parmi les amateurs de jazz.

Mais c'est en 1965 qu'il se fait connaître du grand public avec le succès inattendu de son interprétation instrumentale de "The 'In' Crowd", du chanteur Dobie Gray sortie quelques mois plus tôt.

Cette version instrumentale se retrouve en haut du hit-parade, une rareté pour le jazz contrairement à la pop ou au rock.

Connu pour ses expériences musicales, à la croisée du R&B ou de l'électronique, il adapte de la même façon "Hang On Sloopy" des McCoys, qui a valu un de ses trois Grammy, et "A Hard Day's Night" des Beatles.

Il forme ensuite un nouveau trio avec Cleveland Eaton et Maurice White, enregistrant quelque 80 albums au cours de sa vie.

Il était également une personnalité de la radio, animant sa propre émission sur le jazz.

"La passion de Ramsey pour la musique était vraiment alimentée par l'amour et le dévouement de ses fans à travers le monde... Il aimait faire des tournées et rencontrer des mélomanes de tant de cultures et d'horizons"", a écrit sa femme dans un communiqué.