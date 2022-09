RTL INFO répond à vos questions: quelle prime pour l'achat d'un vélo électrique pour se rendre au travail?

Justine Pons répond ce mardi à une question qui va intéresser tous ceux qui veulent repenser leur mobilité. Vu les prix des carburants aujourd'hui, l'une des solutions choisies par de nombreux Belges pour se déplacer, c'est le vélo électrique. Anne se demande si elle a droit à une prime si elle achète un vélo pour se rendre au travail ?

Si vous envisagez d'opter pour le vélo pour vos trajets entre votre domicile et votre travail, sachez qu'il existe d'abord des primes régionales. En Wallonie, tous les vélos y ont droit : neufs, d'occasion, électriques ou pas. Il y a évidemment des conditions : vous devez l'utiliser régulièrement pour vos trajets domicile-travail, soit 40% de vos trajets au moins. Comptez entre 50 et 1250 euros selon le type de vélo et la situation, c'est-à-dire le profil du demandeur.

Et puis deux détails ont leur importance : une seule prime est accordée par personne. Elle est disponible jusqu'à épuisement du budget prévu par la région.

À Bruxelles, là aussi, il existe une prime, mais elle est un peu différente. C'est la prime Bruxell'Air pour tous les habitants de la région bruxelloise qui radient leur plaque d'immatriculation. Le montant de cette aide varie selon votre profil et vos revenus, notamment. Elle peut grimper jusqu'à 900 euros. Avec cet argent, vous piochez à la carte parmi une palette de services et d'objets : des phares, une sonnette, un cadenas ou encore un abonnement pour des vélos partagés.

Toutes ces aides visent à faciliter le passage vers une mobilité plus douce. Et en Wallonie comme à Bruxelles, les demandes se font en ligne (Prime en Wallonie - Prime Bruxell'Air).

Sachez aussi que certaines communes donnent aussi des petits coups de pouce, des aides supplémentaires pour l'achat de votre vélo. À peu près 25 communes wallonnes en proposent. Elles sont donc très différentes d'une commune à l'autre. Par exemple, à Wavre, il y a une prime de 100 euros pour l'achat d'un vélo, 25 euros pour l'achat d'un cadenas renforcé. Pour en bénéficier, il faut vérifier si votre ville est concernée par ces aides.

Enfin, vous avez droit à une indemnité kilométrique octroyée par votre employeur pour vos déplacements domicile-travail.