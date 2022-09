L'abonnement TEC des 18-24 ans à 1 euro par mois: pourquoi ce tarif et cette offre séduit-elle les jeunes ?

Depuis la rentrée, les étudiants âgés de 18 à 24 ans peuvent emprunter les bus des TEC pour seulement 1 euro par mois, 12 euros au total sur l'année. Mais est-ce que cela a permis de booster l'utilisation des transports en commun ? Cette mesure a-t-elle déjà séduit de nombreux jeunes ?

Si on observe les chiffres qui sont disponibles pour l'instant, le nombre d'abonnés 18-24 ans est relativement faible en comparaison avec l'augmentation qui est observée dans le nombre d'abonnements de manière plus générale depuis un an. Mais l'espoir du groupe Tec, c'est que dans les prochains jours, lors de la rentrée des universités et des Hautes écoles, ce nombre d'abonnés 18-24 ans augmente de manière considérable.

"Pourquoi cet âge-là ? Parce qu'évidemment, c'est un âge où je fais des études supérieures, où j'ai des frais d'études et où se déplacer est fondamental, explique Stéphane Thiery, directeur marketing du groupe TEC. Mais se déplacer en transports en commun, c'est quand même nettement moins impactant sur l'environnement que de se déplacer en voiture. Et donc l'objectif de cette cible, c'est de l'attirer dans de l'offre qualitative et de faire en sorte qu'il y reste : qu'après 24 ans, quand il va se mettre à travailler, il regarde s'il y a une solution TEC pour lui et qu'il la prenne parce qu'il sera convaincu".