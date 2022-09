Voici comment faire disparaître les nids de poule en moins de 5 min et sans fermer la route: "C’est révolutionnaire"

Les nids de poules pullulent sur certaines routes wallonnes. La ville de Mons vient peut-être de trouver LA solution miracle pour les réparer rapidement et efficacement.

Mons vient d'acquérir une toute nouvelle machine qui permet de faire des réparations du tarmac à chaud en quelques minutes seulement. Cet appareil a coûté 450.000 euros mais il pourrait être assez vite rentabilisé.

Les nids de poule à réparer sont identifiés, il ne faut aucune préparation, si ce n’est un coup de propre. La machine projette le tarmac à chaud : d’abord une émulsion, puis les pierrailles. Un tarmac express en moins de cinq minutes, avant le passage du rouleau.

"C’est révolutionnaire je trouve. Le tarmac à froid, sur le long terme, ça ne tient pas. Là, c’est l’émulsion qui vient vraiment être plaqué à chaud et qui va servir de colle", explique un ouvrier.



C’est donc plus qu’une rustine. Tout est embarqué à l’intérieur de l’engin. De quoi faire 200 m2. Le système fonctionne aussi pour les routes abîmées en surface.

Du provisoire fait pour durer

"Cela permet en bouchant les fissures et le faïençage qui s’est formé, d’empêcher l’eau de s’infiltrer et de justement arriver à un point où le tarmac se dégrade et fait des nids de poule. Il y a le danger pour les usagers. Voilà l’avantage", précise un travailleur.



La route n’est pas fermée et l’effet est immédiat : un nouveau look et une meilleure tenue annoncée. L’outil coûte 450.000 euros. C’est moins cher qu’un km de voiries à refaire.

"Au niveau des budgets, pour refaire une route complète, on peut compter plus de deux ans pour avoir l’approbation du cahier des charges et l’exécution. Donc d’office, pour réparer ce genre de désordre, c’est beaucoup plus rapide et cela permet d’avoir des solutions plus durables", souligne-t-il encore.



Les cinq m2 sont refaits en 20 minutes, du provisoire fait pour durer.