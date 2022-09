Berlusconi dit à l'électeur qu'il convoite sa voix, pas sa petite-amie

(Belga) Silvio Berlusconi, vétéran de la politique italienne, a publié une vidéo sur TikTok visant à attirer le soutien des jeunes électeurs lors des élections législatives du 25 septembre. L'ancien Premier ministre y lance un appel entendu à "chacun d'entre vous qui a plus de 18 ans".

"Pour te demander de faire quoi ?" poursuit-il, "pour me présenter ta copine ? Rien de tout cela ! Je te demande d'aller voter pour moi et Forza Italia le 25 septembre." Âgé de 85 ans, Berlusconi est une figure notoire de la politique italienne depuis plus de deux décennies et demie et une série de scandales. Il a été jugé --puis acquitté-- il y a plusieurs années pour abus de pouvoir et promotion de la prostitution de mineurs en lien avec ses soirées "bunga bunga" auxquelles participaient de très jeunes femmes. Un verdict est toujours en attente dans un autre procès concernant ces soirées et la corruption présumée de témoins. Le procureur a récemment accusé Berlusconi de tenir un harem de femmes et d'entretenir "des esclaves sexuelles rémunérées". Le magnat des médias est candidat au Sénat. Des spéculations circulent selon lesquelles il pourrait être élu président du Sénat si, comme prévu, la coalition de centre-droit remporte les élections. La fonction de président du Sénat est officiellement la deuxième plus haute fonction du pays après celle de président de la République. Cette coalition de partis comprend la formation conservatrice Forza Italia de Berlusconi aux côtés des partis d'extrême-droite Fratelli d'Italia (Frères d'Italie) et de la Ligue. (Belga)