Le TEC va proposer cinq nouvelles lignes Express d'ici la fin 2024

(Belga) Le nombre de lignes Express proposées par le TEC passera de 28 à 33 en 2023 et 2024, a annoncé mardi le ministre wallon de la Mobilité, Philippe Henry (Ecolo).

Deux nouvelles lignes Express ont déjà intégré le réseau début septembre: la E23 reliant Eupen, Büllingen, St-Vith et Burg-Reuland ainsi que la E83 reliant Gembloux à Charleroi. Afin d'inciter davantage les Wallons à privilégier le bus à la voiture, quatre nouvelles lignes Express seront proposées courant 2023: Auvelais-Créalys-Gembloux, Maubeuge-Mons, Bastogne-Luxembourg et Florenville-Luxembourg. La ligne Herve-Liège est également annoncée pour 2024. En parallèle, les principales gares vont être équipées de nouveaux écrans d'information, a annoncé mardi le porte-parole du TEC, Stéphane Thiery. Il s'agira d'afficheurs annonçant les prochains passages en temps réel sur les quais ainsi que des messages relatifs à l'état du réseau ou d'autres messages à l'attention des voyageurs. L'équipement sera complété par des afficheurs grand format donnant la liste des prochains départs des différentes lignes passant par la gare routière et le numéro du quai auquel le voyageur doit se rendre. Enfin, le dispositif prévu intègrera des bornes interactives tactiles permettant aux voyageurs d'afficher une carte dynamique avec lignes et points d'intérêt à proximité, d'effectuer des recherches d'itinéraire ou encore de consulter l'agenda des événements locaux. (Belga)