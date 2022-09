La Russie a financé des partis étrangers pour 300 millions de dollars depuis 2014

(Belga) La Russie a discrètement envoyé au moins 300 millions de dollars au total à des partis politiques et des candidats dans plus d'une vingtaine de pays depuis 2014 afin d'exercer son influence, selon une estimation des renseignements américains rendue publique mardi.

Les Etats-Unis "considèrent qu'il s'agit là d'estimations minimales, et que la Russie a probablement et secrètement transféré davantage de fonds qui n'ont pas été repérés", a fait savoir un haut responsable américain, sans préciser les pays concernés. Selon ce haut responsable, un ambassadeur russe en poste dans un pays asiatique non spécifié a par exemple donné des millions de dollars à un candidat à l'élection présidentielle. L'administration de Joe Biden avait demandé une telle estimation à ses services dans la foulée de l'invasion de l'Ukraine, le 24 février dernier, en même temps que le lancement de multiples initiatives pour isoler Moscou sur la scène internationale. Le haut responsable a déclaré que la diplomatie américaine allait partager ces conclusions avec les gouvernements de plus de 100 autres pays, dans le prolongement du sommet pour la démocratie que le président Joe Biden avait organisé virtuellement en décembre 2021. Cette nouvelle évaluation n'a pas analysé l'ingérence russe au sein de la politique américaine, mais les services de renseignement américains avaient déclaré auparavant que Moscou était intervenu dans l'élection américaine de 2016, notamment en utilisant les réseaux sociaux pour soutenir Donald Trump, qui avait exprimé son admiration pour le président russe Vladimir Poutine. "Les États-Unis travaillent d'arrache-pied pour remédier à nos faiblesses et nous encourageons les autres pays à faire de même et à nous rejoindre dans cet effort important", a déclaré le responsable. (Belga)