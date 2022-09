Invasion de l'Ukraine - Ukraine: Washington distingue un "changement d'élan", promet de nouvelles aides militaires

(Belga) Les Etats-Unis constatent "un changement d'élan de la part des forces armées ukrainiennes", engagées dans une contre-offensive fulgurante, et vont annoncer une nouvelle aide militaire "dans les prochains jours", a fait savoir mardi un porte-parole de la Maison Blanche.

"Je laisse le président Zelensky (...) décider s'il a l'impression d'avoir atteint un tournant sur le plan militaire, mais clairement, au moins dans le Donbass, il y a un élan", a aussi dit John Kirby, l'un des porte-parole du Conseil de sécurité nationale rattaché au président Joe Biden. "Nous allons continuer à le soutenir", a-t-il dit, assurant: "Nous sommes en contact étroit avec les Ukrainiens, nous leur parlons tous les jours". Tout en avertissant: "C'est la guerre, et la guerre est imprévisible." "De nombreux équipements que nous avons livrés ces dernières semaines et ces derniers mois se sont révélés importants et efficaces dans la capacité des Ukrainiens à passer à l'offensive", a ajouté John Kirby. "Vous allez voir un autre (volet d'assistance militaire) dans les prochains jours", a-t-il promis. L'Ukraine avait fait état lundi de nouveaux succès militaires, disant avoir atteint la frontière russe et rétabli son contrôle sur l'équivalent de sept fois la superficie de Kiev en un mois. (Belga)