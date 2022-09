Deux journalistes tués par balle en Haïti

(Belga) Deux journalistes haïtiens travaillant pour des médias en ligne ont été tués par balle dimanche alors qu'ils étaient en reportage à Port-au-Prince, ont confirmé mardi des responsables, la capitale haïtienne enregistrant une intensification des violences contre la presse.

Tayson Latigue et Frantzsen Charles ont été abattus à Cité Soleil, l'un des plus grands bidonvilles du pays, en proie à des affrontements de gangs armés depuis des mois. "Ils faisaient partie d'un groupe de sept journalistes qui s'était rendu dans la zone pour réaliser un reportage sur les affrontements armés qui ont notamment provoqué la mort d'une adolescente, Christelle Delva, samedi dernier", a relaté à l'AFP le journaliste Robest Dimanche, porte-parole du Collectif des médias en ligne. "Les deux journalistes ont été tués en revenant du quartier où habitent les parents de la jeune victime. Après leur décès, les bandits ont calciné leurs cadavres", a-t-il ajouté, en relayant les témoignages des journalistes rescapés. Tayson Latigue travaillait pour le média en ligne "Ti Jenn jounalis" qu'il avait fondé. Frantzsen Charles travaillait lui pour le média en ligne "FS News Haïti", qui a fait part du décès de son journaliste sur sa page Facebook. "Nous annonçons avec beaucoup de peine le décès de notre journaliste et reporter Frantzsen Charles et d'un autre confrère. Ils ont été tués par des bandits au cours d'un reportage à Cité Soleil. Nous exigeons justice en faveur de notre collègue", peut-on lire. Le Premier ministre haïtien, Ariel Henry, s'est dit "profondément choqué" par le meurtre des deux journalistes. "Nous condamnons énergiquement cet acte barbare", a-t-il tweeté lundi soir. (Belga)