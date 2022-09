La justice argentine libère une partie de l'équipage de "l'avion mystère" vénézuélien

(Belga) La justice argentine a autorisé mardi la sortie du pays de la majorité de l'équipage d'un avion cargo vénézuélien, retenu depuis trois mois et au coeur d'un imbroglio international, tandis que les autorités enquêtaient sur un éventuel lien avec l'organisation iranienne Al-Qods.

Une chambre d'appel du tribunal de La Plata a confirmé la décision en premier instance d'août, qui avait levé l'interdiction de sortie du territoire pesant sur 12 des 19 membres d'équipage, 11 Vénézuéliens et un Iranien. Le parquet avait fait appel. Sept membres d'équipage, quatre Iraniens et trois Vénézuéliens, ont toujours l'interdiction de quitter l'Argentine, quoique libres d'aller et venir. Mais dans une apparente injonction à accélérer le dossier, la Cour d'appel de La Plata a donné au juge un délai de dix jours pour "conclure les procédures pendantes, définir les situations procédurales et les restrictions sur les personnes et aux biens", selon la décision rapportée par l'agence officielle Télam. Le 747 cargo vénézuélien d'Emstrasur, filiale de la compagnie publique Conviasa visée par des sanctions américaines, était immobilisé depuis début juin en Argentine, où il était arrivé en provenance du Mexique, transportant des pièces automobiles. Ses membres d'équipage s'étaient vu interdire de quitter le pays, tandis que la justice enquête sur leur profil, notamment un éventuel lien avec les Gardiens de la révolution islamique d'Iran, classée organisation terroriste par les Etats-Unis. L'équipage vivait depuis dans un hôtel proche de l'aéroport Ezeiza de Buenos Aires. Des téléphones, ordinateurs, tablettes, avaient été saisis lors d'une perquisition à l'hôtel. L'avion appartenait auparavant à la compagnie iranienne Mahan Air, avant d'être cédé il y a plus d'un an selon Téhéran. Washington accuse Mahan de soutien matériel a Al-Qods, unité d'élite des Gardiens de la révolution. (Belga)