A New York, les peintres Klimt et Hundertwasser en "immersion" numérique

Après Paris, Dubaï et Séoul, New York accueille à son tour dans un immeuble historique centenaire de style Beaux-Arts un centre d'art numérique "immersif" qui projette des œuvres des peintres autrichiens Klimt et Hundertwasser, afin, selon ses concepteurs, d'attirer les jeunes générations dans ces "musées du XXIe siècle".

A la suite de l'"Atelier des Lumières" à Paris, de l'"Infinity des Lumières" à Dubaï ou du "Bassin des Lumières" à Bordeaux, un nouveau centre d'art numérique baptisé "Hall des Lumières" ouvre ses portes mercredi dans le magnifique écrin d'une ancienne banque du quartier de Tribeca, dans le sud de Manhattan, établissement de dépôt des premiers émigrés irlandais de la fin du XIXe et du début du XXe siècles.

Pour le président de l'entreprise française privée Culturespaces, Bruno Monnier, ces centres d'art numériques que sa société ouvre aux quatre coins de la planète sont "des musées du XXIe siècle" censés "attirer les millenials, les jeunes et tous ceux qui ne vont pas dans les musées" classiques, tels que le Metropolitan Museum of Art de New York.

La mégapole financière et touristique de neuf millions d'âmes, "grande ville monde" selon M. Monnier, cède donc à la mode internationale des expositions numériques "immersives": à partir de mercredi et pendant neuf mois, les visiteurs pourront se plonger dans les oeuvres du maître de la peinture symboliste des mouvements de l'Art nouveau et de la Sécession de Vienne, Gustav Klimt (1862-1918), et de Friedensreich Hundertwasser (1928-2000), peintre et architecte d'art moderne, également autrichien.

Dans la pénombre, accompagnés de musique classique et de sons électroniques, les chefs-d’œuvre de Klimt -- comme les célébrissimes "Baiser" ou "Les Trois Âges de la femme" -- sont projetés sur les murs, piliers, plafonds et au sol des 3.000 m2 de l'Emigrant Industrial Savings Bank, un bâtiment du début du XXe siècle de style architectural français Beaux-Arts, qui a donné aussi la monumentale gare Grand Central au cœur de Manhattan.

Le "Hall des Lumières" de Culturespaces, et ses partenaires américains, vont louer pendant dix ans l'immeuble de l'ancienne banque new-yorkaise, un bâtiment centenaire classé aux monuments historiques, confie M. Monnier à l'AFP.

A New York, où les prix de l'immobilier de bureau et résidentiel sont parmi les plus élevés de la planète, Culturespaces s'est associé avec le groupe international de divertissement et d'événementiel IMG.

Pour son directeur général Stephen Flint Wood, les centres d'art numérique sont "un formidable moyen pour les gens d'aborder les arts et sont très complémentaires avec les grands musées et les galeries de New York".

"Vous pouvez venir ici, dans cette atmosphère d'immersion totale, puis vous rendre dans un musée pour voir certaines de ces peintures", conseille-t-il aux futurs visiteurs.