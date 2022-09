"Cela nous permet aussi d'économiser sur la voiture": de plus en plus de Belges sautent le pas du leasing vélo

Depuis un peu moins de six mois, David Vecchio, banquier, se rend au travail à vélo. Un deux-roues électrique qui profite à toute la famille. "Cela me permet de sortir le matin à vélo avec les enfants et ils adorent. Je les dépose à l'école et puis après l'école, je vais travailler. Je refais la même chose le soir. C'est génial et cela nous permet aussi d'économiser sur la voiture. Même pour les petites courses, je peux le faire à vélo."

Ce vélo, Davide le loue par le biais de son employeur. Un leasing vélo qui lui a permis d'acquérir ce deux-roues d'une valeur catalogue de 6.300 euros. Chaque mois pendant 3 ans, 120 euros sont prélevés de son salaire brut. Au total, son vélo lui reviendra à 4.320 euros sur lesquels il ne paye que très peu de taxe. "Franchement, je ne me rends pas compte de la différence sur le net."



Dans l'entreprise de Davide, le plan de leasing vélo existe depuis moins d'un an. Il a déjà convaincu plus d'un quart des employés. Olivier Marcq explique : "Ce sont souvent des leasings de deux ou trois ans. Les entretiens et l'assurance vol sont compris. Au bout du leasing, ils peuvent choisir de prendre un nouveau vélo ou ils peuvent le racheter à la valeur qu'il reste du contrat. Donc, financièrement, il ne le sent pas. Il n'a pas de soucis dans l'entretien de tous les jours."



De plus en plus d'employeurs sautent le pas du leasing. "Si vous ne proposez pas à vos employés une politique de mobilité un peu plus globale et plus tournée vers l'avenir, vous allez avoir du mal à recruter," constate Michel Lagasse, patron d'une société de leasing.



En Belgique, le nombre de leasing vélos à plus que doubler en trois ans.