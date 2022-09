Comment utiliser les réseaux sociaux au-delà de 65 ans?

Vous avez certainement de nombreuses applications sur votre téléphone. Mais combien en utilisez-vous vraiment ? Et ces applications sont-elles pensées en fonction de vos besoins si vous avez plus de 65 ans ? Comment utiliser intelligemment nos réseaux au-delà de cet âge ?



Vincent Orban, co-fondateur du site Seniorlife.be et de l'application senior.life, explique sur le plateau du RTL INFO Bienvenue, qu'à partir de 50 ans, les seniors utilisent "pas mal d'applications". Il explique qu'il y a des applications communes comme la gestion bancaire mais qu'il n'existe pas vraiment d'application pensée pour les seniors. "On est là pour les aider dans le bien être et le bien vieillir."



Que viennent chercher en particulier les seniors sur un réseau social ?



Vincent Orban explique que la première chose recherchée est le divertissement. La deuxième chose, c'est créer des liens amicaux avec d'autres seniors.



"Le réseau social Senior.life est pensé pour les seniors et dont le contenu est spécifique aux seniors. Le contenu est adapté à la recherche et aux besoins des seniors comme par exemple les arnaques. Donc on va mettre du contenu leur expliquant ce que c'est, comment faire attention à ce genre de situations."



Le réseau social Senior.life permet aussi de faire des rencontres entre seniors explique Vincent Orban. Ce dernier précise qu'ils ont un algorithme basé sur des centres d'intérêt.

"Quand vous allez vous inscrire sur notre plateforme, vous allez devoir au minimum rentrer 4 centres d'intérêt par exemple les voyages, la gastronomie, la littérature, etc. Et en fonction de vos centres d'intérêts vous allez voir apparaître sur votre mur les posts d'autres personnes qui partagent les mêmes centres d'intérêt. Mais vous ne devez pas forcément devenir ami avec une personne. Mais ces gens sont suggérés par rapport à vos centres d'intérêt", détaille le co-fondateur.



L'application gratuite est créée pour les seniors, mais les moins de 50 ans qui souhaitent obtenir des informations pour aider leurs ainés, comme une recherche de logement par exemple, peuvent utiliser le site internet seniorlife.be. "On a deux axes : un annuaire et un site d'actualités. Dans l'annuaire, vous allez pouvoir trouver des repas à domicile, du transport spécialisé, des maisons de repos. Il est défini en région".