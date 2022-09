La circulation des trains a repris entre Hasselt et Landen

(Belga) Les voies ont été dégagées à Saint-Trond. Le trafic ferroviaire entre Landen et Hasselt a donc pu redémarrer, a indiqué le gestionnaire du réseau ferroviaire Infrabel mercredi soir peu après 19h30.

Des retards restent possibles, a néanmoins précisé la SNCB sur son site internet. Le trafic ferroviaire a été perturbé depuis le début de l'après-midi, après 14h30, à la suite d'un heurt de personne. Dans la mesure du possible, les trains ont été déviés via Diest et Aarschot. (Belga)