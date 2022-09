Chine: tous les vols annulés à Shanghai à l'approche d'un typhon

(Belga) Tous les vols commerciaux ont été annulés mercredi soir dans les deux principaux aéroports de Shanghai, dans l'est de la Chine, à l'approche du typhon Muifa, a annoncé le gestionnaire des deux sites.

"Aéroports de Shanghai annoncera en temps voulu les ajustements de vols dans les deux aéroports (de Pudong et d'Hongqiao) en fonction de l'évolution de la situation relative au typhon", a écrit le groupe dans un communiqué. Le typhon, avec des vents allant jusqu'à 126 km/h, a touché terre à 16h30 GMT (18h30, heure belge) dans le district de Fengxian, a signalé l'agence de presse Chine nouvelle. Il avait d'abord frappé la ville de Zhoushan, dans la province de Zhejiang, selon la même source. Il devrait entraîner d'intenses précipitations et des vents forts dans les provinces côtières de l'est dde la Chine (Zhejiang, Fujian) et à Shanghai, la capitale économique. Les autorités du Zhejiang ont ordonné aux bateaux de rentrer dans les ports. Elles ont également fermé les écoles ainsi que les sites touristiques. Le typhon pourrait notamment frapper les ports de Ningbo et de Zhoushan, au sud de Shanghai, qui font partie des plus importants du monde. Muifa est le 12e typhon à frapper la Chine cette année, selon des médias d'Etat. (Belga)