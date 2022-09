Le chanteur R. Kelly reconnu coupable de pédopornographie

(Belga) R. Kelly, star déchue du R&B déjà condamnée à 30 ans de prison en juin pour des crimes sexuels commis sur des jeunes femmes parfois adolescentes, a été reconnu coupable de pédopornographie mercredi à Chicago.

Robert Sylvester Kelly, 55 ans, a été condamné pour production de pédopornographie et détournement de mineur, selon le journal Chicago Tribune. Le chanteur, mondialement connu pour son tube "I Believe I Can Fly" et ses 75 millions de disques vendus, a en revanche été acquitté par un jury fédéral pour d'autres chefs d'inculpation d'obstruction à la justice. Lui et deux anciens associés - également acquittés mercredi - étaient accusés d'avoir perturbé le cours de son procès pour pédopornographie en 2008, au cours duquel le jury l'avait déclaré non coupable. Il leur était reproché d'avoir à la fois menacé et corrompu une victime, qui n'avait alors pas témoigné. Aujourd'hui âgée de 37 ans, elle s'est cette fois exprimée. Des extraits de vidéos montrant des violences sexuelles commises par R. Kelly sur de jeunes adolescentes, dont l'une n'avait que 14 ans, ont été montrées pendant le procès. Le jury composé de 12 personnes a mis environ 11 heures pour parvenir à ce verdict, qui pourrait venir ajouter une lourde peine de prison aux 30 ans de réclusion auxquels R. Kelly a déjà été condamné. L'artiste avait été reconnu coupable en septembre 2021 à New York d'avoir piloté pendant trois décennies un "système" d'exploitation sexuelle de jeunes, dont des adolescentes.