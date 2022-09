L'Union belge a "pensé au boycott" de la Coupe du monde au Qatar: "Il y aura des actions visibles"

Un sondage commandé par Amnesty International et mené auprès de plus de 17.000 adultes dans 15 pays, dont 1.002 en Belgique, révèle que plus de trois-quarts (77%) des personnes interrogées en Belgique sont en faveur de l'indemnisation par la FIFA des travailleurs et travailleuses migrants qui ont souffert pendant la préparation de la Coupe du monde 2022 au Qatar.

L'enquête montre également que 69% des personnes interrogées en Belgique (et 72% chez celles susceptibles de regarder au moins un match) veulent que la Fédération belge de football s'exprime publiquement au sujet des problèmes en matière de droits humains liés à la Coupe du monde 2022 organisée au Qatar.

C'est désormais chose faite. Ce matin, la directrice des ressources humaines de l'Union belge de football était l'invitée de 7h50 sur Bel RTL. Sylvie Marissal a donné le ton d'entrée : "On s’est posé la question du boycott", reconnaît-elle. "Il y a eu une réflexion sur ce point-là. L’avis était de dire que si boycott il devait y avoir, c’était il y a 12 ans au moment de l’attribution de la Coupe du monde". Une attribution "qui n’aurait pas dû avoir lieu", ajoute la porte-parole de l'UB.

L’Union Belge affirme que malgré sa décision de participer à la compétition, elle ne compte pas fermer les yeux pour autant sur les conditions des droits humains dans le pays du Golfe. "On fait partie d’un groupe de travail UEFA (avec l’Allemagne, les Pays-Bas et la Norvège), hier nous avons envoyé une lettre à la FIFA en demandant clairement des décisions et des éclaircissements par rapports aux points demandés par Amnesty au niveau d’une compensation ainsi que la sécurité des personnes LGBTQ+ (qui sont passibles de la peine de mort, ndlr) et de la création d’un centre pour les travailleurs migrants sur place."

Il y a des progrès

Le Qatar est fort critiqué sur la scène internationale par rapport à ces questions éthiques, mais Sylvie Marissal rappelle que des progrès sont faits par le pays pour s'améliorer en la matière. Des progrès "qui sont reconnus par les instances comme Amnesty". "C'est d'ailleurs le pays qui, dans la région, a le plus progressé".

Les Diables Rouges impliqués

"On a eu une réunion [avec les Diables Rouges] au mois de juin pour parler du Qatar et des Droits de l'Homme. Une réunion animée par Amnesty. Les Diables reviennent en Belgique lundi et mardi, on refait une réunion en ce sens. C'est une problématique qui les intéresse complètement. Ils veulent connaître les tenants et les aboutissants", explique encore la porte-parole.

Par rapport à une éventuelle action de la part des joueurs une fois au Qatar, la décision sera prise et annoncée "la semaine prochaine". "C'est aux joueurs de décider. C'est en cours et ça sera décidé la semaine prochaine, on communiquera par rapport aux actions qu'ils souhaitent entreprendre", assure Sylvie Marissal. "Il y aura des actions visibles", confirme-t-elle.