Mutation réussie pour la blockchain Ethereum, pivot du monde des cryptomonnaies

La blockchain Ethereum, la plus importante dans le monde des cryptomonnaies après celle utilisée pour les bitcoins, a réussi la mutation technique qui doit la rendre plus efficace et moins consommatrice d'énergie, selon les principaux acteurs de l'opération jeudi.

"Et nous avons finalisé ! (...) Tous ceux qui ont contribué à réussir le Merge (+fusion+, le nom technique de la mutation, ndlr) peuvent se sentir très fiers aujourd'hui", a tweeté Vitalik Buterin, cofondateur et figure tutélaire de cette blockchain.

Le "Merge" consiste à changer le mode de validation des opérations sur la "chaine de bloc", un immense registre informatique infalsifiable.

L'Ether, la cryptomonnaie directement liée à Ethereum, ne représente qu'environ 20% de la valeur totale des monnaies virtuelles existantes, en deuxième position derrière le bitcoin (40%). Mais Ethereum possède un champ d'applications beaucoup plus vaste que son concurrent, car elle sert de support à de multiples usages, comme les échanges de NFT.

Afin de devenir moins énergivore dans un contexte de croissance rapide, Ethereum a décidé d'opérer une mue vers un système moins consommateur d'énergie. Une opération risquée, qui a été comparée par certains au remplacement d'un moteur diesel par un moteur électrique sur un véhicule en marche.

Après cette "mutation" jeudi, Binance, la plus grande plateforme mondiale d'échange de cryptomonnaies, a annoncé de son côté sur Twitter qu'elle reprenait les échanges sur Ether.

Binance avait suspendu par précaution ces échanges avant l'opération, comme la plupart des autres places d'échanges de cryptomonnaies.

Pour l'instant "tout s'est passé exactement comme prévu", a indiqué à l'AFP Simon Polrot, un spécialiste de la blockchain et ancien président de l'Association pour le développement des actifs numériques (ADAN).