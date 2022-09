Changement dans les allocations familiales: qui y a droit, jusqu'à quand et à quelles conditions?

L'invité du RTL info Bienvenue a abordé la question des allocations familiales pour les étudiants du supérieur. Les allocations ont été régionalisées il y a deux ans et, depuis, les changements ont été progressifs. Alors deux ans plus tard, quelles sont les dernières règles en vigueur ? C'est la question à laquelle Lara Kotlar, porte-parole de l'AVIQ (l'agence wallonne pour une vie de qualité), a répondu ce jeudi.

"Aujourd'hui, les droits sont acquis jusqu'à 21 ans. Pour ceux qui sont nés avant le 31 décembre 2000, il n'y a aucun changement. Ils vont continuer de percevoir leurs allocations jusqu'à 25 ans, pour autant qu'ils soient étudiants", avance-t-elle. "Pour ceux qui sont nés à partir du 1er janvier 2001, le droit est automatique jusqu'à 21 ans. Une fois qu'ils ont atteint cet âge, on va vérifier qu'ils soient inscrits dans un enseignement reconnu. Donc le choix des études est important".

Ce dernier point est précisé davantage : "Il faut être inscrit dans l'enseignement reconnu, c'est-à-dire l'enseignement reconnu par la communauté française, par la communauté flamande ou à l'étranger si le jeune étudie à l'étranger. Pour prendre un exemple : ma nièce suit un cursus de psychologie dans une université donc pas de problème, mais si sa jeune sœur décidait de suivre une formation de soigneur de chevaux dans un centre non reconnu, elle perdrait ses allocations."

"Il y a quand même beaucoup d'enseignement non reconnus. Vous pouvez retrouver la liste des institutions reconnues sur le site enseignement.be. C'est important de vérifier, car c'est pour le cursus qui commence maintenant. Pour ceux qui ont commencé avant, ça ne change pas", assure encore Lara Kotlar.

Quid des jobs étudiants ?

Est-ce que les étudiants qui travaillent ont droit aux allocations familiales ? "Oui, dans une certaine mesure", détaille la porte-parole de l'AVIQ. "Les étudiants vont pouvoir travailler jusqu'à 475 heures par an sous contrat étudiant. Au-delà de ces heures, on passe à un contrat de travail normal et là, c'est 240 heures de travail par trimestre."

Où retrouver les détails de toutes ces conditions ?

"Pour retrouver les enseignements reconnus, vous pouvez aller sur enseignement.be. Pour tout ce qui concerne les allocations familiales, il y a le site aviq.be qui va vous renvoyer vers les différents cas de figure possibles, les nouveautés, quand il faut rendre les documents... Mais il y a vraiment beaucoup de choses qui commencent à cette rentrée", prévient-elle.

Les étudiants qui ont des statuts d'indépendant

"Ils ont des droits limités s'ils paient des cotisations limitées. Ils sont assimilés à des indépendants complémentaires donc là, ils vont percevoir leurs droits tant qu'ils restent dans le cadre des 240 heures trimestrielles. Les autres, s'ils ont un contrat d'indépendant à titre principal, ne percevront plus d'allocations.

Les étudiants en alternance

"Ce sont les étudiants en coiffure, en boucherie... Ils vont un nombre d'heures limité à l'école. Avant, le montant de la rémunération de leur stage était pris en compte, ce n'est plus le cas donc ils conservent leurs droits quoi qu'il arrive.