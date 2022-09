RTL Info répond à vos questions: que faire si un véhicule est abandonné sur la voie publique?

Ce jeudi, "RTL Info répond à vos questions" s'intéresse aux interrogations de Ali, qui a remarqué une voiture abandonnée dans son quartier. Celle-ci se dégrade et n'a même pas de plaque d'immatriculation. Il se demande donc ce qu'il faut faire pour s'en débarasser.

Vous avez sans doute déjà aperçu, le long des routes, ces véhicules visiblement abandonnés. Ils se détériorent et occupent parfois des places de stationnement. C'est ce que dénonce Ali, qui habite à Watermael-Boitsfort. Il a remarqué une voiture abandonnée, près de chez lui, dans un sale état et sans plaque d'immatriculation. Cela l'énerve, car elle occupe la voie publique et se dégrade, de jour en jour. Que faut-il faire dans ces cas-là ?

Premier réflexe : il faut appeler directement la police. C'est elle qui dispose de tous les outils pour identifier le propriétaire de la voiture. Elle va notamment relever la plaque d'immatriculation, sinon, le numéro de châssis. La police mènera son enquête de voisinage afin de savoir à qui appartient ce véhicule.

Quand le propriétaire est identifié, il risque évidemment un procès-verbal, si le véhicule n'est pas en ordre. Il risque aussi et surtout de payer le dépannage de la voiture, à ses frais.

À Bruxelles, il existe une application nommée "Fix my Street" qui vous permet de signaler directement aux autorités ces voitures abandonnées dans l'espace public. Une application similaire existe dans d’autres villes également.

Que se passe-t-il si la police ne parvient pas à identifier le propriétaire ? Le véhicule sera alors retiré de la voie publique. Si personne ne réclame la voiture au bout de six mois, la commune en devient propriétaire, et elle en fait ce qu'elle veut.

Cette évacuation peut néanmoins prendre du temps, si la commune n'a pas d'accord avec un dépanneur. Certaines communes peuvent aussi les vendre, à petits prix, ou aux enchères.

À savoir : un véhicule hors d'état de circuler ne peut pas rester sur la voie publique plus de 24 heures.