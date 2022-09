Le Musée juif consacre une rétrospective inédite au peintre belge Arié Mandelbaum

(Belga) Le Musée juif de Belgique présente une rétrospective inédite du travail du peintre belge Arié Mandelbaum, accessible au public du 16 septembre 2022 au 5 mars 2023 à Bruxelles.

Né en 1939 de parents immigrés juifs polonais, Arié Mandelbaum a quitté le cocon familial dès 16 ans pour poursuivre ses aspirations artistiques. A 21 ans, il pouvait déjà se targuer d'une première exposition. Il bénéficie cette fois d'une rétrospective, la première qui lui est consacrée. L'exposition reprend une quarantaine d'œuvres, de 1957 à 2022, regroupées sous sept thématiques: l'intimité, la contestation, la liberté, l'autoportrait, le corps, la violence et la mémoire. Son travail est exposé de manière chronologique ce qui permet aux visiteurs de saisir comment l'"expressionisme exacerbé" à l'aube de son parcours évolue vers une "expression plus retenue", selon le musée. Cela débouche sur une "fragilité troublante" qui se révèle dans la peinture actuelle de l'artiste. "Je me reconnais, aussi comme si je regardais quelqu'un d'autre, car certaines peintures ont plus de 50 ans. Et c'est ce qui est étrange. Cela soulève des questions: est-ce bon ou aurais-je dû m'y prendre autrement ? Le doute ne m'a jamais quitté", explique M. Mandelbaum. Pour le Musée juif de Belgique cette rétrospective est aussi importante car si l'artiste a déjà été exposé tant dans le pays qu'à l'étranger, c'est la première fois que ses œuvres passées et récentes entrent en dialogue. (Belga)