Accusations visant le père Rivoire, les Inuits lancent l'offensive judiciaire

"Nous méritons justice!": une délégation d'Inuits venue en France réclamer l'extradition d'un prêtre français accusé d'agressions sexuelles sur des membres de leur communauté va déposer plainte contre sa congrégation et entend tout faire pour le traduire en procès au Canada.

Au-delà des témoignages à vif qu'ont livré lors d'une conférence de presse à Lyon deux enfants d'une victime présumée du père Joannes Rivoire et d'un homme assurant avoir été abusé par lui jusqu'à l'âge de 13 ans, la délégation a surtout déployé ses arguments dans le combat judiciaire qui s'annonce.

Par la voix de leur avocate Me Nadia Debbache, une spécialiste de la pédocriminalité dans l'Eglise, ils ont annoncé le dépôt d'une plainte "dans les prochains jours" devant le parquet de Lyon pour "recel de criminel" contre la congrégation des Oblats de Marie-Immaculée (OMI) à laquelle appartient le père Rivoire.

Ces missionnaires (3.700 dans le monde, 87 en France) ont "apporté aide et assistance à une personne qui faisait l'objet de poursuites pour des actes criminels", a affirmé Me Debbache. Par conséquent, "toute la lumière doit être faite" sur la protection dont il aurait bénéficié "dans sa fuite" du Canada en 1993 après 33 ans de terrain dans le Grand Nord.

Depuis cette date, Joannes Rivoire, 92 ans, vit en France où il n'a jamais été inquiété et les Oblats affirment n'avoir été informés qu'en 2013 des accusations pesant sur lui, malgré un premier mandat d'arrêt canadien entre 1998 et 2017.

Le père Vincent Gruber, provincial de l'OMI en France depuis 2014, a plusieurs fois évoqué des "dysfonctionnements inexcusables", disant aussi croire la parole des victimes.

Mais, selon ses propos rapportés par Me Debbache, seul un signalement auprès de "la Congrégation pour la doctrine de la foi" aurait été fait en 2013, qui aurait donné pour seule instruction de maintenir Rivoire "sous surveillance", sans informer les autorités judiciaires, "en raison de l'âge" du prêtre.

Ce n'est qu'en 2018, alors que le prêtre vivait dans une maison de retraite de Strasbourg que M. Gruber l'a "signalé au parquet" local.

Dans un communiqué à l'AFP, les Oblats, qui ont annoncé mercredi avoir enclenché une procédure de renvoi du père Rivoire et protestent de leur bonne foi, ont indiqué qu'ils répondront "dans les jours qui viennent" à l'annonce de dépôt de plainte.

- "Le mal dans ses yeux" -

Autre riposte des Inuits: sur le terrain du débat juridique concernant l'extradition. Alors que le ministère de la Justice leur a répété mardi que la France n'extradait pas ses nationaux "conformément à sa tradition constitutionnelle", Me Debbache a brandi un avis du Conseil d'Etat du 24 novembre 1994 affirmant au contraire qu'il n'y a sur ce sujet "aucun empêchement de nature constitutionnelle"...

L'avocate lyonnaise s'exprimait au lendemain d'une double rencontre entre les Oblats et les Inuits, et entre ces derniers et le père Rivoire, extrait de sa maison de retraite de Lyon pour rejoindre le siège de l'OMI.

Les larmes aux yeux, Steve Mapsalak, 65 ans, a raconté comment, avec son plus jeune frère, il a été "abusé" par le père Rivoire et comment cette histoire l'avait "rempli de honte".

"C'était important pour moi de me retrouver face à lui, de lui dire combien il m'avait fait du mal. Il m'a répondu qu'il ne voyait pas de quoi je parlais... Je lui ai dit qu'il mentait, qu'il savait exactement ce qu'il nous a fait". L'échange a eu lieu en inuktitut, la langue inuite, que le père Rivoire pratique et comprend.

A son tour, Tanya Tungilik, fille de Marius Tungilik à l'origine de la première plainte déposée en 1993, a témoigné de sa confrontation avec le prêtre: "Mon père s'est suicidé" en 2012, "il est mort à cause de Rivoire! Lorsque je l'ai vu, j'ai vu le mal dans ses yeux, il n'avait aucun remords". "Je lui ai dit qu'il irait en enfer à sa mort".

Son frère Jesse prend ensuite le relais: "la colonisation et l'assimilation, ce n'est pas un chapitre du passé, cela continue. Avec ma soeur, nous étions enfants quand notre père a parlé, nous n'avons pas eu d'enfance heureuse, nous sommes aussi des victimes. Nous méritons justice, cela suffit!".