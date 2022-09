Une quinzaine de bières belges primées dans un concours international en Allemagne

(Belga) Quinze bières belges sont reparties d'une compétition internationale de dégustation de bières avec une médaille. Quatre breuvages remportent l'or dans leur catégorie respective et neuf brasseries se sont distinguées lors de ce European Beer Star, organisé à Munich (sud-est de l'Allemagne).

Parmi les médailles d'or, on retrouve la Oude Gueuze Cuvée René, de la brasserie Lindemans, la Hellekapelle, de la brasserie De Bie à Dentergem. La Paix Dieu, de la brasserie hennuyère Caulier, a été sacrée meilleure triple et la Hapkin, d'Alken-Maes, a été désignée meilleure blonde forte de style belge. Sans avoir raflé de première place, la brasserie Palm, détenue aujourd'hui par le groupe néerlandais Swinkels Family, repart avec trois médailles dont le bronze pour son incontournable Rodenbach. Les autres brasseries primées sont AB InBev, Huyghe à Melle, Het Anker à Malines et Boon à Lembeek. Plus de 2 000 bières ont été dégustées à l'aveugle début août par un jury composé de 140 experts. Le palmarès a été dévoilé jeudi à l'occasion de la foire de l'industrie de la boisson, drinktec, à Munich (sud-est). (Belga)