Incendie en Gironde: situation "désormais favorable" à Saumos

(Belga) La situation est "désormais favorable" en Gironde, en France, sur le front de l'incendie qui s'est déclaré lundi à Saumos, a indiqué jeudi la préfecture, selon qui la surface brûlée, estimée à 3 720 hectares, "pourrait être réévaluée dans la journée".

"La mobilisation des sapeurs-pompiers de la Gironde et d'autres départements, appuyés par d'importants moyens aériens, a permis de contenir l'incendie de Saumos", complète dans un communiqué la préfecture. Elle juge cependant prématuré de permettre le retour à leur domicile des 1 840 personnes évacuées dans les communes de Saumos et Saint-Hélène, dans le sud du Médoc entre la station balnéaire de Lacanau, sur la côte Atlantique, et l'agglomération bordelaise. Après avoir fortement progressé pendant 36 heures, le feu a ralenti sa course depuis mercredi et n'a pas progressé pendant la nuit, durant laquelle les conditions météo "ont été favorables" aux pompiers, selon le lieutenant-colonel Éric Pitault, officier de communication en Gironde. Dans la nuit de mercredi à jeudi, "un nouveau vent, venu d'ouest, a dirigé le panache de fumée directement vers l'agglomération bordelaise", qui s'est réveillée avec une forte odeur de brûlé jeudi matin, indique dans un communiqué l'observatoire régional de l'air Atmo Nouvelle-Aquitaine. Ce sinistre est le quatrième d'ampleur en Gironde cet été. Près de 30 000 hectares avaient déjà brûlé depuis juillet lors de trois gigantesques incendies, à La Teste-de-Buch et Landiras à deux reprises, dans un contexte de sécheresse historique. Un autre feu, dans le sud de la région au Pays basque, a brûlé une quinzaine d'hectares sur le massif frontalier de La Rhune, mobilisant une quarantaine de sapeurs-pompiers, un hélicoptère bombardier d'eau espagnol ainsi que trois Canadair et deux Dash venus en renfort. Mercredi soir, aux alentours de 23 heures, le feu était maîtrisé selon la préfecture des Pyrénées-Atlantiques. (Belga)