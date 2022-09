Prix de l'énergie: c'est "la ruée vers les chauffages électriques" dans les magasins

Les chauffages d’appoint ont la cote depuis plusieurs semaines dans les magasins. Depuis le mois d’août, plusieurs grandes chaînes d’électroménager constatent un intérêt pour ces appareils et pour des couvertures chauffantes. Par exemple, chez Krëfel, les ventes ont augmenté entre août 2021 et août 2022.

"Pour le mois d'août, on est à plus de 2,5 fois pour les ventes de convecteurs électriques et les radiateurs à bain d'huile", explique Frédéric Berghmans, porte-parole de Krëfel.

Certains consommateurs sont très prévoyants et se sont déjà fournis en matériel, en prévision de l’hiver.

"Les consommateurs demandent des chauffages déjà cette semaine. On s'attend à une ruée vers les chauffages électriques. On a le stock. On a mis tout en place dans les magasins", précise Corinne Nollet, responsable des achats pour les magasins Vandenborre.

Les magasins ont du stock en prévision des achats pour l’hiver prochain. Il y a aussi un intérêt marqué pour le remplacement de vieilles ampoules à incandescence et les halogènes par des leds, qui consomment souvent 80 % de moins qu’un vieil éclairage.

Eric, manageur de magasin, a reçu des questions concernant l'éclairage. "Pas mal de clients viennent pour remplacer leurs ampoules énergivores par du led", précise-t-il.

En France, certains magasins qui vendent des bougies ont du succès, mais cette tendance n'a pas encore traversé la frontière. L'Hexagone semble craindre beaucoup plus des coupures de courant cet hiver que la Belgique.