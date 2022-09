Vers un accord sur les prix de l'énergie? "Il faut exclure les plus favorisés" des aides

Ce vendredi, Pierre-Yves Dermagne était l'invité de 7h50 de Fabrice Grosfilley. Le ministre de l'Économie et de l'Emploi du gouvernement fédéral a parlé des tarifs de l'énergie.

Un nouveau comité ministériel restreint se tient ce vendredi. "On doit arriver à un accord dans les prochaines heures", estime-t-il.

"C'est important d'envoyer ce message à la population et de pouvoir la rassurer par rapport à l'hiver qui arrive et aux factures qui explosent", précise le ministre.

Pierre-Yves Dermagne explique qu'il faut absolument aider la classe moyenne qui est en grosse difficulté et pour les entreprises qui attendent des mesures pour pouvoir traverser cette crise énergétique "avec le moins de dégâts possibles".



Quelles sont les pistes pour aider la population?



L'idée est d'aider celles et ceux qui en ont besoin comme les experts le recommandent depuis des mois avec des mesures plus ciblées que par le passé, dit-il.



Selon Pierre-Yves Dermagne, les plus favorisés devraient être exclus des aides. "Ce serait incompréhensible que des gens comme des ministres reçoivent une aide."

Il insiste sur le fait qu'il faut des mesures pour aider la classe moyenne, mais en fixant "des limites". "On a déjà eu des aides qui bénéficient à tout le monde avec la baisse de la TVA sur le gaz et l'électricité de 21 à 6 %. Aujourd'hui, on doit avoir des mécanismes plus ciblés comme on en a déjà avec le tarif social élargi qui bénéficie à une famille sur cinq."



Ce vendredi matin, Het Laatste Nieuws annonce qu'une des pistes sur la table serait une réduction sur facture de 50 euros par mois pour le gaz et de 10 euros par mis pour l'électricité. Mais Pierre-Yves Dermagne précise que les montants seront "supérieurs" à cela, car "c'est essentiel d'intervenir beaucoup plus". Le montant atteindrait plusieurs centaines d'euros, explique-t-il.



"La volonté est d'intervenir le plus rapidement possible. On sait qu'on dépend aussi des fournisseurs pour pouvoir mettre en œuvre les différentes mesures", ajoute le ministre de l'Économie.

Il précise qu'il y a plusieurs pistes dont une fiscale avec "des propositions en matière de crédit d'impôt".