Inflation: la Chine puise dans ses réserves nationales de porc

La Chine va puiser 200.000 tonnes de porc dans ses réserves nationales pour enrayer une flambée du prix de cette viande incontournable dans le pays, a annoncé vendredi la puissante agence de planification économique (NDRC).

Au menu d'innombrables plats, la viande de porc, qui est la plus consommée en Chine, a vu son prix bondir le mois dernier de plus de 22% sur un an, selon des chiffres officiels.

Depuis, les prix ont encore augmenté: ils étaient la semaine dernière près de 70% plus élevés qu'un an plus tôt, selon l'agence de presse officielle Chine nouvelle.

Pour stabiliser les prix et satisfaire la demande, environ 200.000 tonnes de porc congelé issues des réserves nationales seront mises sur le marché ce dimanche, a indiqué le planificateur économique.

Depuis l'invasion russe de l'Ukraine, la Chine est relativement épargnée par la flambée mondiale des prix dans l'alimentaire.

Mais les autorités gardent un oeil attentif sur les cours du porc, depuis qu'une épidémie de peste porcine a décimé le cheptel chinois en 2019.

Le pouvoir souhaite éviter tout mécontentement populaire à l'approche d'un très sensible congrès du Parti communiste au pouvoir à la mi-octobre.

Cette grand-messe quinquennale devrait permettre au président Xi Jinping d'arracher un troisième mandat inédit à la tête du parti et donc de la Chine.

En juillet, la NDRC avait attribué la flambée des prix du porc à une "réticence irrationnelle à vendre" de certains producteurs.

Dans un contexte de poussée inflationniste dans l'alimentaire au niveau mondial, certains préfèrent attendre avant de vendre pour maximiser leurs gains.