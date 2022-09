Un comité ministériel restreint sur l'énergie a lieu en ce moment: voici les pistes sur la table pour aider les Belges

Y aura-t-il de nouvelles mesures d'aide du Fédéral pour aider les citoyens à faire face à la hausse des prix de l’Energie ? Un nouveau comité ministériel restreint (Kern) se tient en ce moment. Jusqu'ici les partenaires de la majorité ne sont pas parvenus à se mettre d'accord. Mais quelles sont les pistes sur la table ? Quelles pourraient être les aides proposées aux belges ?

On parle pour l'instant d'une aide directe sur la facture des ménages en novembre et en décembre. Selon nos confrères de Het Laatste Nieuws, il s'agirait d'une réduction de 50 euros par mois sur la facture de gaz et de 10 euros par mois sur la facture d'électricité. Mais cette information a cependant été rectifiée par le Ministre fédéral de l'Economie sur nos antennes ce vendredi matin. Pierre-Yves Dermagne précise que les montants seraient supérieurs et pourraient atteindre plusieurs centaines d'euros.

La question qui fait débat, c'est de savoir à qui s'adressent ces aides? Deux scénarios sont envisagés : le premier serait que ceux qui bénéficient déjà du tarif social et qui ont un contrat fixe seraient exclus du régime d'aide. Le deuxième scénario serait tout simplement que les 20% des revenus les plus élevés ne seraient pas concernés. Ils devraient alors rembourser l'avantage accordé via leur fiche d'impôt. C'est une procédure qui est techniquement lourde, mais qui pourtant est une option privilégiée par le Ministre de l'Economie Pierre-Yves Dermagne.