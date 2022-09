Wavre: il n'y aura pas de patinoire cette année à Noël, crise énergétique oblige

Cette crise énergétique oblige, certaines communes envisagent d'annuler plusieurs activités qui étaient proposées à la population pour les fêtes de fin d'année. Pour les festivités traditionnelles de Noël, la commune de Wavre, située dans la province du Brabant Wallon, envisage de supprimer l'installation d'une patinoire temporaire. Les illuminations de Noël seront également moins nombreuses que l'année précédente.

La patinoire de Noël consomme en électricité l'équivalent de 200 frigos. "C'est trop dans le contexte actuel", estime la commune qui décide de la supprimer.

"C'est dommage pour la ville en soi parce que je pense que ça pouvait attirer beaucoup monde", estime une Wavrienne. Une autre riveraine trouve le message envoyé par la ville très juste: "Pour moi, c'est une très bonne chose par rapport à tout ce qu'il se passe et par rapport à notre porte- feuille et nos taxes".

La traditionnelle patinoire à glace sera donc remplacée par une patinoire... à roulettes. L'économie sera de 30.000 à 60.000 kilowattheures selon la météo, soit un budget annuel moyen de 6.000 euros.

Moon Nassiri, échevin du commerce et des festivités de la ville de Wavre détaille pourquoi ce choix a été fait: "Une patinoire est énergivore. C'est un budget conséquent en eau et électricité, donc le but poursuivi, ici, c'est vraiment de réduire la voilure drastiquement vu les enjeux climatiques et vu la période délicate dans laquelle nous vivons".

Une autre mesure également prise: les illuminations de Noël qui s'étalaient sur six kilomètres seront réduites. Le gain escompté avec cet éclairage ciblé est estimé à 1.500 euros. Les illuminations seront placées dans le coeur de la ville et aux entrées.

Certains Wavriens interrogés ce matin regrettaient ce choix: "C'était un petit moment de joie et de bonheur. Je trouve ça vraiment dommage", nous affirme un commerçant. "Cela va nuire aux commerces, c'est sûr", estimait une passante.

L'éclairage public tout au long de l'année coûte 260.000 euros à la ville de Wavre. Pour les autorités, aucune mesure d'économie n'est donc superflue.