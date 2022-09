France Bleu: une motion de défiance proposée contre la direction de l'information

Une motion de défiance contre la direction de l'information du réseau des radios locales publiques France Bleu va être proposée au vote par les syndicats de journalistes SNJ-CGT et SNJ, ont-ils annoncé vendredi dans un communiqué.

Le vote aura lieu par voie électronique du lundi 19 au lundi 26 septembre et vise le directeur de l'information du réseau, Erik Kervellec, et son adjoint, Léopold Strajnic.

Le vote d'une telle motion est "totalement inédit à France Bleu", réseau de radios locales qui fait partie du groupe Radio France, a déclaré à l'AFP Matthieu Darriet, du SNJ (Syndicat national des journalistes). Selon lui, le vote concerne "un peu plus de 400 journalistes" dans les 44 rédactions de France Bleu, disséminées sur le territoire.

Les deux syndicats contestent "la stratégie éditoriale de France Bleu" et dénoncent "la brutalité du management de cette direction de l'info".

Cette stratégie éditoriale repose à leurs yeux sur "des journées spéciales à répétition décidées à Paris et imposées uniformément à toutes les rédactions" en province, "des chroniques imposées" fruits de "décisions verticales, dépassées et jamais réinterrogées" ou encore "une course au numérique sans moyens humains et avec une pression constante sur les plus précaires".

Dans un e-mail envoyé en interne et consulté par l'AFP, la direction de France Bleu dit avoir pris connaissance "avec le plus grand étonnement" de l'organisation de la motion de défiance.

Elle intervient au lendemain d'un "échange constructif" entre la direction et le SNJ, et "alors que le directeur de l'information, absent, est en convalescence", écrit dans ce message le directeur de France Bleu, Jean-Emmanuel Casalta.

"Sur l'ensemble des sujets évoqués dans la motion, le SNJ a reconnu que ceux-ci étaient identifiés, traités ou en cours de traitement" lors de cette réunion organisée jeudi "à l'initiative de la direction", assure M. Casalta.

"La direction de France Bleu est toutefois totalement consciente des efforts supplémentaires qui restent à prodiguer afin de poursuivre l'amélioration des organisations", indique-t-il.

"La direction de France Bleu et la direction de l'information de Radio France font entière confiance au directeur de l'information de France Bleu et à son équipe" pour "poursuivre les échanges avec les directeurs, rédacteurs en chef et journalistes des radios locales", conclut le message de la direction.