Toujours pas de mesure pour les ménages qui se chauffent au pellet: le gouvernement pourrait "envisager d'élargir les aides"

Le conseil des ministres restreint (kern) est parvenu à un accord vendredi peu avant 17h sur un "paquet énergie à prix réduit". Pour les ménages, un soutien de 135 euros pour le gaz et de 61 euros pour l'électricité sera mis en place pour les mois de novembre et décembre. La mesure sera ciblée en fonction des revenus et des contrats, a ajouté le Premier ministre. Un chèque mazout de 300 euros est également prévu.

Un mode de chauffage reste cependant en dehors des aides: il s'agit du pellet. Vous êtes d'ailleurs plusieurs à nous interpeller à ce sujet via notre bouton orange Alertez-nous. "Il faudrait penser aussi à ceux qui se chauffent au pellet. Vous imaginez que maintenant il faut 800 eurps pour 68 sac de pellet et que ça devient dur de trouver", a réagi un témoin. "A quand une aide pour ceux qui se chauffent uniquement au pellet? Lui aussi a triplé au niveau du prix", nous a confié Sophie.

Qu'en est-il pour ces ménages? Le vice-Premier ministre et ministre de la Mobilité a évoqué la question lors de la conférence de presse du gouvernement ce vendredi. Georges Gilkinet a abordé le sujet au moment de parler de l'évolution de la situation et des ajustements possibles des aides. "Nous pourrons ajuster les aides futures à l'évolution de la situation, y compris avec ce que les Régions pourront faire. Envisager si nécessaire d'élargir les aides aussi à d'autres formes de chauffage comme les pellets", a déclaré Georges Gilkinet (Ecolo).

Bref, rien de concret pour les ménages qui se chauffent au pellet. Mais peut-être une bonne nouvelle lors d'une future réunion fédérale en automne?