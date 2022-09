Des charniers à Izioum? Des enquêteurs ukrainiens analysent les dépouilles retrouvées dans la forêt, un corps a été retrouvé ligoté 

Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, accuse ce vendredi les forces russes d'être des "meurtriers" et des "tortionnaires". Jeudi soir, il avait annoncé la découverte d'un nouveau charnier à Izioum, une ville reprise par l'Armée ukrainienne. Sur place: des centaines de tombes et une fosse commune où des soldats ukrainiens auraient été enterrés. Le travail d'enquête a débuté pour déterminer s'il s'agit effectivement d'un charnier, ainsi que les causes des morts.

Une équipe de reporters s'est rendue dans le nord-est de l'Ukraine, dans la localité d’Izioum.

Au milieu de la forêt se trouvent des dizaines de croix plantées dans le sol sablonneux. Depuis ce vendredi matin, des experts en tenue blanche s’affairent pour déterminer l’existence ou non d’un charnier.

Au milieu des tombes, il y a une fosse commune. Oleg Kotenko est le responsable ukrainien pour les personnes disparues. Il tente de comprendre ce qui s’est passé. "Si on compte les croix, il y a en a environ 440 et si on ajoute ceux dans la fosse commune, on trouve 17 corps alors il pourrait y en avoir plus de 450", confie-t-il.

Il pourrait y avoir plus d’un corps par sépulture. Certaines ont été creusées par les habitants eux-mêmes. "Il y a une famille enterrée là, avec un jeune enfant. Ils ont été tués. Il y a des témoins du même immeuble, ils ont vu ce qui s'est passé et ils ont enterré ces personnes ici en marquant leurs noms complets", indique Oleg Kotenko.

Le responsable ukrainien estime que certains corps sont des gens trouvés dans les rues et déposés là par les services funéraires.

On a un corps avec des preuves qu’il a été ligoté, une corde autour du coup et les mains liées

Les démineurs procèdent à des recherchent pour sécuriser le périmètre. Car quelques heures plus tard, ce sont des spécialistes des crimes de guerre qui investissent les lieux. Ils déterrent les corps pour des autopsies afin de déterminer l’origine des décès.

"On a un corps avec des preuves qu’il a été ligoté, une corde autour du coup et les mains liées. Nous nous tenons à côté de cette tombe. Juste derrière moi. Quand aux autres, selon les premières informations il existe des signes de morts violentes, mais tout cela doit faire l’objet d’investigations plus poussées", explique Oleksandr Ilyenkov, chef du parquet pour crimes de guerre de Karkhiv.

Le travail des enquêteurs n’est qu’à ses débuts. Il est encore difficile de distinguer les victimes civiles des militaires. L’ONU compte envoyer une équipe sur place afin de comprendre si ces corps sont les preuves de crimes imputables aux forces d’occupation russes.