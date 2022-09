Joe Biden "explore toutes les voies" pour rapatrier deux Américains détenus en Russie

(Belga) Le président américain a assuré vendredi aux familles de deux Américains détenus en Russie, la star du basket Brittney Griner et l'ancien militaire Paul Whelan, qu'il "continuait à explorer toutes les voies possibles" pour les rapatrier, a indiqué la Maison Blanche dans un communiqué.

Joe Biden a rencontré séparément Elizabeth Whelan, la soeur de Paul Whelan, et Cherelle Griner, l'épouse de Brittney Griner. "Le président est reconnaissant d'avoir eu l'occasion d'en apprendre plus sur Brittney et Paul", a indiqué sa porte-parole Karine Jean-Pierre dans ce communiqué, qui ne donne aucune indication sur les négociations en cours avec la Russie. Plus tôt dans la journée, John Kirby, un porte-parole du Conseil de sécurité national rattaché à la Maison Blanche, avait assuré que "les discussions continuaient." La Russie s'était dite récemment prête à discuter d'un échange de prisonniers pour la sportive. John Kirby a assuré que Washington avait fait une offre "sérieuse" à Moscou, mais que les Russes "ne répondaient pas." La joueuse de basket-ball a été condamnée à neuf ans d'emprisonnement par un tribunal russe pour trafic de cannabis. Son cas a pris une dimension géopolitique dans le contexte de la crise entre Moscou et Washington liée à l'offensive russe en Ukraine. Cet affrontement diplomatique a aussi braqué à nouveau les projecteurs sur Paul Whelan, qui purge lui une peine de 16 ans de prison en Russie pour "espionnage". (Belga)