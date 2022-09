Grand Baromètre RTL INFO: il y aurait plus de communistes que d’écologistes à la Chambre, si on votait demain

Si on revotait demain pour les élections fédérales, les partis nationalistes flamands seraient la première force politique du pays, devant les socialistes et les libéraux. Il y aurait plus de communistes que d’écologistes à la Chambre. Enseignements du Grand Baromètre RTLINFO/Ipsos/Le Soir.

Les socialistes flamands de Vooruit et le PTB seraient les deux partis qui gagnerait le plus d’élus, par rapport aux élections de 2019: +6 chacun.

La N-VA serait la plus grande perdante avec 5 députés en moins si on revotait.

Après un mois de juin compliqué, les partis de la Vivaldi s’en sortiraient un peu mieux, si on revotait pour les élections fédérales ce week-end. Mais on ne devrait cette bonne forme qu’à la progression de deux partis : Vooruit (socialistes flamands) et le MR.

L’action du gouvernement dans son ensemble est loin de séduire : la cote de confiance de la majorité De Croo est en nette chute. Si on revotait demain, de 12 députés PTB actuellement, le groupe des communistes enverrait 18 élus à la Chambre. Ils seraient plus nombreux que les centristes et que les écologistes.

Tableau de données techniques :