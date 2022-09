Les chaussées à voie centrale seront plus régulières: comment ça fonctionne?

À partir du 1er octobre, les autorités auront la possibilité de créer des chaussées à voie centrale. Un arrêté royal à cet effet signé le 30 juillet dernier par le ministre de la Mobilité Georges Gilkinet entrera en vigueur le 1er octobre.

Dès lors qu'une chaussée n'est pas assez large pour y aménager une piste cyclable dans chaque sens et que l'aménagement s'y prête, la chaussée à voie centrale réservera une bande unique pour les véhicules motorisé en voie centrale.

Le fonctionnement en détails

De part et d'autre, un espace sécurisé sera réservé aux cyclistes. Sur une chaussée dite "à voie centrale", les automobilistes doivent circuler sur la partie centrale, à une vitesse adaptée. Ils peuvent déborder sur la bande latérale pour croiser ou dépasser, mais sans mettre les piétons et cyclistes qui y circulent en danger.

Ce dispositif existe déjà à l'étranger, notamment aux Pays-Bas. "La chaussée à voie centrale permettra de consacrer une place plus importante aux cyclistes lorsque le contexte s'y prête. Il y a encore trop de victimes d'accident de la route parmi elles et eux. Il est essentiel pour moi d'agir pour améliorer leur sécurité sur la route en leur offrant un espace suffisant et réservé", commente le ministre dans une réaction envoyée à Belga.

"Des tests pilotes avait déjà été réalisés dans certaines communes (comme a Walhain) mais pour aller plus loin, il fallait une modification du Code de la route", ajoute le ministre wallon de la Mobilité Philippe Henry. "Les études en France montrent qu'il y a un réel effet de diminution des vitesses et une sécurisation plus importante des cyclistes lors des dépassements."