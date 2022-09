Le Japon se prépare au passage du "très dangereux" typhon Nanmadol

(Belga) L'agence météorologique japonaise a mis en garde samedi contre les risques "sans précédent" d'un typhon "très dangereux" se dirigeant vers l'île de Kyushu, située au sud de l'archipel.

Elle a exhorté les habitants à se mettre à l'abri avant le passage de Nanmadol qui soufflait samedi avec des rafales atteignant les 270 km/h. Ce typhon a été classé dans la catégorie des tempêtes "violentes", soit le niveau le plus élevé de l'agence. Il devrait s'approcher ou toucher terre dimanche au niveau de la préfecture de Kagoshima, située au sud de l'île de Kyushu, avant de se diriger mardi en direction du nord, vers la principale île de l'archipel. "Il y a des risques de tempêtes sans précédent, de hautes vagues, de crues et de précipitations record", a déclaré à la presse Ryuta Kurora, responsable du service des prévisions au sein de l'Agence météorologique japonaise. "Il faut faire preuve d'un maximum de prudence", a-t-il déclaré, appelant les habitants à évacuer rapidement car "c'est un typhon très dangereux". M. Kurora a indiqué que l'agence météorologique pourrait émettre une alerte maximale, un peu plus tard samedi, pour la région de Kagoshima. Ce serait la première alerte spéciale liée à un typhon émise en dehors de la région d'Okinawa depuis la mise en place de ce système en 2013. Un "ordre" d'évacuation - niveau quatre sur une échelle de cinq - a été décrété pour 330.000 habitants de la ville de Kagoshima, et les autorités ont exhorté les personnes à se rendre dans des abris. Avant l'arrivée de la tempête, des annulations de vols ont commencé à affecter les aéroports régionaux, notamment à Kagoshima, Miyazaki et Kumamoto, selon les sites internet de Japan Airlines et All Nippon Airways.