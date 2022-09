Nouvelles aides décidées par le gouvernement: êtes-vous concerné ?

Le gouvernement fédéral a donc décidé d'aider les ménages à payer leurs factures d'énergie en novembre et décembre. Un paquet énergie à prix réduit qui cible la classe moyenne. Mais qui aura droit à ces aides?

Gaz et électricité et mazout. Ce sont les trois cibles du paquet énergie à prix réduits décidé par le gouvernement fédéral. Concrètement, ça représente une aide de 135 euros par mois pour le gaz et de 61 euros pour l'électricité. Aides proposées sur une durée de deux mois : novembre et décembre 2022.

Quant au mazout, l'aide sous forme de chèque passe de 225 à 300 euros. Si vous avez déjà bénéficié du premier chèque de 225 euros, vous recevrez seulement la différence de 75 euros.

"Ce n'est pas assez. On ne va pas s'en sortir comme ça. Les factures sont montées. Je ne pense pas que cela soit suffisant", estime un homme interrogé dans le RTL INFO 13 heures. Une dame enchaîne en parlant de ces aides: "On va les prendre avec plaisir. Même une petite aide ça peut toujours aider pour la fin de l'année."

Quelles conditions ?

Pour avoir accès à cette série d'aides, il faut être en possession d'un contrat d'énergie variable ou fixe conclu à partir du 1er octobre 2021. Avant cette date, vous n'êtes éligible à aucune aide. Vos revenus aussi entre en compte. Si vous êtes une personne isolée, votre revenu net imposable ne doit pas dépasser 62.000 euros par an. Pour les personnes en couples, le montant est de 125.000 euros.

Précisions que si vos revenus sont plus élevés, vous êtes éligible, mais l'intervention sera considérée comme un avantage imposable. Ces mesures sont susceptibles d'être prolongées ou améliorer en fin d'année , selon les décisions prises au niveau européen.