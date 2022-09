Couvreur, médecin ou fondatrice d'une association: neuf femmes reçoivent le Mérite wallon

Le gouvernement wallon a remis samedi à Namur, à l'occasion des annuelles fêtes de Wallonie, les décorations du Mérite wallon - quinze au total, dont une à titre posthume à l'auteur-compositeur-interprète Pierre Rapsat -, qui mettent à l'honneur des personnalités contribuant "à la fierté et au rayonnement" de la Région.

Le gouvernement wallon tient ainsi à primer les personnes et institutions dont la Wallonie est particulièrement fière. "Des personnes qui apportent énormément à la collectivité que ce soit par l'ampleur de leur dévouement, leur savoir-faire, leur engagement ou par l'originalité de leur talent", a-t-il expliqué. Les lauréats de cette année sont neuf femmes et cinq hommes ainsi qu'un "grand talent" (Pierre Rapsat), a indiqué le ministre-président wallon, Elio Di Rupo (PS), lors d'une cérémonie dans les jardins de l'Elysette, le siège de la présidence du gouvernement régional à Jambes.

Les secteurs concernés sont multiples et variés: le combat pour l'égalité, la promotion du patrimoine, les sports de haut niveau, l'entreprenariat au succès national et international, l'art et la création ou encore le développement durable. "La Wallonie regorge de talents et de générosité. Elle s'appuie aujourd'hui sur cette richesse pour se développer et rayonner, dans tous les secteurs. Nous avons bien sûr des atouts géographiques, naturels ou patrimoniaux. Mais notre plus grand trésor est un trésor humain. Toutes ces femmes et tous ces hommes qui donnent le meilleur d'eux-mêmes, qui se forment, qui s'instruisent, qui se perfectionnent sans cesse", a précisé Elio Di Rupo, en présence de l'ensemble de ses ministres PS, MR et Ecolo.

L'une des premières médecin à pratiquer l'avortement

Parmi les lauréats, notre équipe a interrogé trois femmes. Tout d'abord Dominique Roynet, médecin. Elle a reçu le prix du mérite wallon pour récompenser son combat pour l'accès des femmes au droit fondamental de l'avortement. Dominique Roynet pratique l'avortement depuis 43 ans. Elle est d'ailleurs l'une des premières à l'avoir pratiqué en Belgique. "J'ai commencé à faire des avortements quand la loi n'avait pas encore dépénalisé partiellement celui-ci. Donc nous avons été plusieurs à avoir été inculpées", nous explique-t-elle. Par son action, Dominique Roynet veut rendre aux femmes leur dignité.

Les femmes dans la construction

Nous avons également rencontré Evy Lenoir. Elle a reçu le mérite wallon pour son travail en faveur de la place des femmes au sein des métiers manuels et du bâtiment. Elle est l'une des premières à avoir pratiqué le métier de couvreur il y a 20 ans. "On peut vraiment apporter un plus dans les métiers du bâtiment, avec notre finesse, notre précision, notre souci de bien faire", confie-t-elle. Aujourd'hui, elle milite pour une plus grande intégration des femmes dans les métiers de la construction.

L'intégration des migrants dans le monde du travail

Enfin, Julie Clause a été récompensée pour sa participation à la création de l'ASBL Interra. Elle a créé son association avec deux autres femmes. Ensemble, elles aident des migrants à s'intégrer dans la sociétés. "On s'est aperçu par exemple qu'on avait beaucoup plus un public masculin, qui venait beaucoup plus facilement vers nos activités. Donc on met en place toute une série de choses pour permettre aux femmes, qui n'oseraient pas à la base pousser la porte, de le faire", explique-t-elle.