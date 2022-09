Grand Baromètre: les Belges changent d'avis sur le nucléaire et veulent désormais prolonger nos centrales

C’est la loi: les sept réacteurs belges actuellement en fonctionnement seront fermés les uns après les autres d’ici 2035, selon un calendrier précis.

Dans le cadre de notre Grand Baromètre RTL INFO - Ipsos - Le Soir, réalisé en pleine crise énergétique, nous avons voulu savoir ce que les Belges pensaient de ces fermetures programmées.

Les trois régions sur la même longueur d'onde

Les deux-tiers des Belges interrogés, 64% pour être précis, se prononcent pour garder les réacteurs en fonctionnement plus longtemps que prévu. Constat partagé de la même façon dans les trois régions:

64% en Flandre,

65% à Bruxelles,

65% en Wallonie.

Un Belge sur six, seulement, souhaite que le calendrier de fermeture soit respecté. La question a été posée sans précision sur la faisabilité technique d’une telle prolongation.

Les Belges changent d'avis

Le sondage est révélateur du changement d’avis de la population sur les centrales. En 2016, après une série d’incidents dans nos réacteurs, 54% des Belges voulaient qu’on les ferme définitivement.

Il y a à peine un an, alors que les prix de l’énergie commençaient seulement à monter, il n'y avait pas encore de majorité au sein de la population pour demander une prolongation des réacteurs. Pourtant, à l’époque, la fermeture était programmée pour 2025 et non 2035 comme aujourd’hui. Le gouvernement fédéral ayant finalement décidé d’aller plus loin. À l’époque, il y avait 47% des Belges qui voulaient une prolongation au-delà de 2025, le reste des réponses étant partagé entre les opposants à la prolongation et les sans-avis.

Aujourd’hui, les deux tiers des Belges veulent qu’on pousse l’outil nucléaire plus loin que prévu, probablement apeurés par les questions de dépendance énergétique brandies ces derniers mois.

