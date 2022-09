La SNCB veut augmenter ses tarifs de près de 10 %: voici ce qu'en pense le ministre de la Mobilité

En cette semaine de la mobilité, marquée par ce dimanche sans voiture à Bruxelles, Georges Gilkinet, le ministre fédéral de la Mobilité, était invité sur le plateau de C'est pas tous les jours dimanche. Il s'est exprimé sur les prix de la SNCB.

Pour rappel, la Société nationale des chemins de fer belges propose à son conseil d'administration d'indexer ses tarifs au 1er février 2023 selon les dispositions de son contrat de gestion. L'augmentation prévue est de 9,73% pour les abonnements et de 8,73% pour le ticket standard et ses dérivés.



Le ministre de la Mobilité a abordé cette possible augmentation. Il explique qu'il y a "une réalité que vit la SNCB, comme l'ensemble des citoyens et des entreprises".

"C'est une augmentation de ses coûts de 27 % liés à l'électricité, car Infrabel et la SNCB sont les entreprises qui consomment le plus d'énergie électrique en Belgique et les salaires des travailleurs de la SNCB sont aussi adaptés", détaille Georges Gilkinet.

La hausse des prix de l'énergie devrait coûter particulièrement cher à la SNCB, gourmande en électricité. Entre 2020 et 2023, sa facture passerait de 123 à 432 millions. Un gouffre qui se conjugue à l'indexation des salaires, qui représente une charge supplémentaire de 165 millions d'euros, précise l'entreprise.

"Nous cherchons des solutions alternatives à cette proposition autonome de la SNCB", précise Georges Gilkinet. En tant que ministre de la Mobilité, il insiste sur le fait qu'il veut que le train soit le plus accessible possible.



Ce dernier espère trouver des solutions pour atténuer ou empêcher cette augmentation "mais la décision n'est pas encore prise en la matière".



"Ce sont des hypothèses de travail pour essayer d'équilibrer un budget. Le train fait partie de la solution, ce n'est pas le problème".

Les tarifs

Le tarif minimum serait maintenu à 2,5 euros. Les tickets forfaitaires "Youth" et "Senior" seraient majorés respectivement de 50 et 60 cents pour passer à 7,10 et 7,80 euros.

Les forfaits "holidays" augmenteraient de 1 euro pour la formule d'une semaine et de 2 euros pour celle d'un mois. La part SNCB du Citypass augmenterait pour sa part de 12,5%. Sur une année complète, cette indexation gonflerait de 69,5 millions d'euros les recettes de l'entreprise, a estimé la SNCB. Son conseil d'administration a récemment "pris acte" des intentions de la direction. "Elle indexera, c'est désormais une certitude", assure une source proche du dossier.