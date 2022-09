Molenbeek: une personne décède dans l'incendie dans une maison de repos

Une personne est décédée samedi soir dans un incendie survenu dans une maison de repos de la rue Ferdinand Elbers à Molenbeek. Un autre résident a été hospitalisé, ses jours sont en danger. Les secours ont prodigué des soins sur place à 22 personnes au total.

Le feu s'est déclaré dans une chambre du premier étage. Les pompiers y ont trouvé le corps sans vie d'un résident. La seconde personne présente dans la chambre était fortement intoxiquée par la fumée et a été réanimée sur place.

Elle a ensuite été transportée à l'hôpital dans un état préoccupant. Le sinistre est resté limité à cette seule chambre et le feu a rapidement pu être éteint. "Le compartimentage et les portes coup-feu du bâtiment ont parfaitement rempli leur office, de sorte qu'une évacuation générale a pu être évitée", a expliqué Walter Derieuw, porte-parole des pompiers de Bruxelles.

La Croix-Rouge a établi un poste médical au sein même de l'institution où les médecins ont pu prodiguer des soins et examiner 22 personnes. Après ventilation et contrôle du niveau de CO2, tous les habitants ont pu regagner leur chambre. La cause de l'incendie doit encore être déterminée avec précision mais tout semble indiquer qu'il est accidentel.