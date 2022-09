Laura, guide, fait découvrir les traces du passé colonial belge à Bruxelles: "On passe devant sans s'en rendre compte"

Ce week-end se tiennent à Bruxelles les journées du patrimoine. C'est l'occasion de découvrir la richesse architecturale de la capitale et des lieux souvent méconnus. Cette année, le public peut découvrir les traces du passé colonial belge dans les édifices et les institutions bruxelloises.





Derrière le palais royal de Bruxelles, se trouve un bâtiment inspiré de l'architecture norvégienne. Il s'agit d'un caprice de Léopold II qui en avait fait son quartier général pour administrer le Congo, qui était alors sa propriété.









"Le roi Léopold II va organiser d'ici des conférences de presse pour redorer l'image de la colonie", précise Laura Moreau, guide de l'association "Bruxelles Bavard".





Un peu plus loin, les visiteurs découvrent un autre lieu symbolique de la richesse des colonies : la banque du Congo Belge. Une société d'investissements dirigée par l'ami personnel de Léopold II, Albert Thys.

"C'est lui qu'on charge en 1885, juste après la conférence de Berlin, de trouver l'argent nécessaire pour réaliser les premiers projets de Léopold II. Et donc on parle de 100 millions de francs belges", détaille la guide.

En passant devant la statue de Léopold II qui se trouve derrière le palais royal, Laura réveille des souvenirs très douloureux du passé colonial durant son règne. La visite se veut avant tout didactique.





"Il y a toute sorte de vestiges et de traces dans la ville devant lesquels on passe chaque jour sans s'en rendre compte. Ces visites permettent de redécouvrir ces petits détails et cette histoire", ajoute Laura Moreau.

Les journées du patrimoine sont l'occasion de voir la ville autrement et de replonger dans notre histoire collective.