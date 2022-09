Décès de la reine Elizabeth II - Le roi Philippe et la reine Mathilde se sont recueillis devant le cercueil d'Elizabeth II

(Belga) Le roi Philippe et la reine Mathilde, arrivés dans la matinée de dimanche à Londres pour les funérailles lundi de la reine Elizabeth II, se sont recueillis en début de soirée devant le cercueil de la défunte, décédée le 8 septembre dernier à l'âge de 96 ans.

Le couple royal est arrivé à Westminster Hall, la plus ancienne salle du parlement britannique où est exposé le cercueil, peu avant 20h00 heure locale, selon les clichés qui y ont été pris. Avant eux et après eux, de nombreux chefs d'Etat et de gouvernement se sont succédé dimanche pour rendre un dernier hommage à la reine: le président américain Joe Biden, accompagné de son épouse Jill, le président français Emmanuel Macron, venu avec son épouse Brigitte, ou encore la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen ou le roi d'Espagne, Felipe VI. Les dirigeants étrangers devaient ensuite être reçus à Buckingham Palace en début de soirée pour le premier grand rendez-vous diplomatique du roi Charles III. Plus de 200 dirigeants avaient été invités. Au total, quelque 2.000 invités, dont des chefs d'Etat et de gouvernement du monde entier, se retrouveront lundi matin à l'abbaye de Westminster, où Elizabeth II a été couronnée en 1953, pour le point d'orgue des hommages rendus dans une immense émotion depuis la mort de la monarque à la popularité planétaire. (Belga)